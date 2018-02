Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Poliției Romane se afla in proces de consultare cu unitațile centrale și teritoriale de poliție, precum și cu organizațiile sindicale și profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune soluții care vor asigura un serviciu polițienesc permanent și de calitate, precum și respectarea drepturilor…

- Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca, in lacasurile de cult, sa fie interzise desfasurarea si filmarea activitatilor culturale si artistice, pe motiv ca acestea "pot provoca tendinte de auto-secularizare" a spatiului bisericesc.

- "Ploiestiul paralel" este o campanie pe care o lansam cu scopul de a atrage atentia autoritatilor locale asupra conditiilor de trai din unele zone ale municipiului, fie ca vorbim despre lipsa canalizarilor, starea deplorabila a drumurilor sau gunoaiele care zac pe mijlocul drumului sau pe zonele verzi.…

- Organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a fost supusa dezbaterii publice pana pe 23 februarie, potrivit site-ului cultura.ro. Hotararea Guvernului nr. 90/2010 va fi completata cu alineatul la articolul 9: „In contextul demersurilor de pregatire, organizare…

- Mai multe probleme semnalate de cetațeni in teritoriu au fost examinate la ședința saptaminala a PD, a anunțat astazi liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, citat de Noi.md. Democrații au audiat un raport in acest sens elaborat in baza studiilor sociologice, dar și a petițiilor parvenite de la cetațeni.…

- China a aprobat planurile pentru 15 provincii si regiuni care vor interzice dezvoltarea economica pe o mare parte din teritoriul sau, a anuntat luni Ministerul chinez al Mediului. Suprafata de teren...

- O conducta de apa s-a spart, miercuri, pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu din Targu-Jiu, in zona Rompetrol. Șuvoaiele au ieșit cu viteza la suprafața și s-au impraștiat pe strada, fiind nevoie de devierea circulației, pana la remedierea situației. Un localnic a fost nevoit chiar sa ceara…

- Hong Kong interzice comertul cu fildes, denumit si "aurul alb", dupa ce deputatii au votat cu o larga majoritate in favoarea acestei interdictii, care urmeaza sa intre in vigoare pana in 2021, relateaza AFP. Decizia vine dupa ce la sfarsitul anului trecut, China a interzis la randul sau comercializarea…

- Olanda si-a retras ambasadorul din Turcia si a comunicat ca niciun ambasador turc nou nu va fi acceptat la Haga, conform informatiilor provenite de la Ministerul de Externe olandez, scrie Politico.Ministerul de Externe a comunicat ca atat timp cat Olanda nu va avea ambasador la Ankara, nu…

- Autoritatile chineze au anuntat, luni, introducerea unei liste suplimentare privind bunurile interzise la export catre Coreea de Nord, adaugand ca anumite componente ar putea fi utilizate pentru construirea unor arme de distrugere in masa, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Deputatii din Hong Kong, o veritabila placa turnanta a contrabandei cu fildes, au votat miercuri in favoarea interdictiei progresive a comertului cu acest produs de origine animala, supranumit "aurul alb", informeaza AFP. Deputatii s-au exprimat cu o larga majoritate in favoarea acestei…

- 25 de profesori de informatica din zonele rurale au devenit finalisti in cadrul celei de-a treia editii a proiectului sustinut de catre Fundatia Orange Moldova „Burse de Excelenta pentru profesorii in IT", evenimentul fiind sarbatorit in cadrul unei festivitati solemne, organizate in incinta Palatului…

- Cerul va fi variabil, cu unele înnorari în regiunile nord-vestice, unde izolat, spre sfârsitul intervalului, vor fi precipitatii slabe sub forma de ploaie în zonele joase de relief si ninsoare la munte. Vântul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari în…

- Propunerea PSD pentru Ministerul Culturii, actorul George Ivașcu (49 de ani), director al Teatrului Metropolis din 2007, a primit aviz favorabil de la comisiile de Cultua ale celor doua camere ale Parlamentului. Potrivit declarației de interese din 2017, acesta este membru in Marea Loja Naționala Romana.

- Deputatul PSD, Lucian Simion, va depune in sesiunea parlamentara urmatoare o propunere de modificare a legislatiei privind salarizarea personalului medical din localitatile izolate, astfel incat lefurile acestei categorii sa nu depinda doar de numarul pacienti.

- Eforturile pentru reluarea alimentarii cu electricitate in zonele afectate de conditiile meteo severe in zonele din judetele Constanta si Tulcea au continuat si astazi, 19 ianuarie, la ora 15.00, afandu se pe teren 78 de echipe ale E Distributie Dobrogea si ale contractorilor.Societatea continua sa…

- Un hotel de lux din Dublin a interzis accesul influencerilor de pe rețelele de socializare, dupa ce o tânara bloggerița a cerut un sejur gratis și a început sa plânga atunci când a fost refizata. Elle Darby, al carei canal de YouTube are aproape 90.000 de fani, a vrut…

- Cincisprezeci mii de pompieri, politisti si jandarmi cu mii de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele aflate sub incidenta codului galben de ninsori, vant si polei, a anuntat, marti, Ministerul Afacerilor Interne (MAI). cei care urmeaza sacalatoreasca sunt sfatuiti sa se informeze asupra…

- O gaura neagra gigantica din centrul unei galaxii aflate la la 800 de milioane de ani lumina de Pamant a fost observata in timp ce elibera nu unul, ci doua fluxuri de particule incarcate energetic.

- ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest a țarii, respectiv in zona Olteniei, unde, incepand din cursul nopții ce urmeaza, pe parcursul zilei de maine,…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza Reuters.Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea…

- • cadrele celor doua instititutii vor fi in strada pentru prevenirea evenimentelor nedorite Jandarmeria si Politia Neamt au dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranta si liniste publica, la nivel intregului judet, precum si pentru…

- Practic, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate la retelele operatorilor de telefonie mobila din Romania vor aparea notificari cu mesajul „Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT". Ulterior, IGSU va stabili tipurile de risc si nivelurile de gravitate…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- ArcelorMittal Galati a contestat in instanta licitatia pentru desemnarea constructorului gazoductului BRUA, dupa ce a fost eliminata din lipsa unui document care nu era relevant, a declarat directorul...

- Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat psihologi din Marea Britanie si India in urma unor noi cercetari, relateaza vineri The

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Și asta nu doar pentru ca o mașina de cusut acasa te poate scuti de cheltuieli, ci și pentru ca oamenii par sa revina la moda lucrului facut cu propriile mijloace. Mașinile de cusut ale copilariei, celebrele Ileana sau Nicoleta, sunt o amintire. Uzina Mecanica de la Cugir, care producea aceste…

- Un tanar din China, cunoscut pe rețelele de socializare pentru fotografiile in ipostaze periculoase, a cazut de la etajul 62. El realiza un clip promoțional in momentul in care a alunat de pe un zgarie-nori.

- Aproape un miliard de oameni locuiesc in zonele montane, iar peste jumatate din populația lumii depinde de munți pentru apa, hrana și energie. Cu toate acestea, munții sunt amenințați de schimbarile climatice, de degradarea terenurilor, de exploatare și de dezastre naturale, cu consecințe devastatoare…

- Guvernul de la Paris interzice telefoanele mobile in toate scolile si colegiile franceze incepand cu anul scolar 2018. Este una dintre promisiunile facute de presedintele Emmanuel Macron in campania electorala.

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anunțat duminica Direcția Generala pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- ONU s-a declarat vineri "extrem de ingrijorata de riscurile privind o escaladare violenta" a situației, dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in cadrul careia Statele Unite au aparut…

- ♦ Fondul este ingrijorat, printre altele, ca avansul creditului l-a intrecut pe cel al economiei . „Datoriile companiilor au ajuns la 165% din PIB, iar datoriile gospodariilor, desi reduse, au crescut semnificativ in ultimii cinci ani si sunt legate de activitati speculative.“ Fondul…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . Grupa C 15.00 Rusia – Japonia 29-28 18.45 Tunisia – Muntenegru 21.30 Brazilia – Danemarca Grupa D 13.00 Camerun – Coreea…

- Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) vrea sa aduca muncitori chinezi pentru service-uri si spalatorii auto, potrivit unui comunicat. Asociatia a trimis Ambasadei Chinei o propunere de colaborare si anunta ca vrea un proiect-pilot pentru 80 de angajati chinezi. ASSAI anunta ca…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 3 decembrie Grupa A Romania – Slovenia 31-28 VIDEO, AICI . Angola – Franța 19-26 Paraguay – Spania (ora 21.30) Grupa…

- Meteorologii au emis, duminica dimineața, mai multe atenționari nowcasting de ninsori viscolite in mai multe județe, valabile pana la ora 13.00. 1. COD GALBEN Valabil de la : 03-12-2017 ora 7:30 pana la : 03-12-2017 ora 13:00 In zona : Județul Arges: Zona de munte;Județul…

- Incendiu devastator intr-un zgaraie-nori din nordul Chinei. Zece oameni au murit dupa ce focul a cuprins unul dintre ultimele etaje ale cladirii. Potrivit presei locale, in total, blocul are 38 de nivele.

- Ultimul test nuclear al Coreei de Nord reprezinta un act provocator, dar in acelasi timp toate partile implicate trebuie sa isi pastreze calmul pentru a evita un conflict major, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, relateaza site-ul cotidianului New York Times.…

- Horoscop Edward Lorenz, tatal teoriei haosului, spunea, in anul 1960: "Un fenomen care pare a se desfașura la intamplare, are de fapt un element de regularitate ce ar putea fi descris matematic." Exista o ordine ascunsa in orice fenomen, evoluție, aparent haotica a oricarui sistem dinamic complex.

- Pamantul isi pierde intunericul, avertizeaza oamenii de stiinta. Un studiu recent, in cadrul caruia au fost folosite date obtinute din satelit, arata ca poluarea luminoasa incepe sa devina o problema, afectand toate formele de viata pe Terra. Sunt afectate de la bacterii pana la mamifere,…

- O studenta din China, care a nascut în secret, în camera de camin. Tânara în vârsta de 19 ani nu își dorea copilul. Dupa ce a nascut, a aruncat bebelușul pe geamul camerei de camin în care locuia. „Copilul a fost înfașurat într-o…

- Eric Schmidt, presedintele executiv al Alphabet, compania care detine Google, a declarat ca SUA va fi depasita de China in domeniul inteligentei artificiale, daca Washingtonul nu actioneaza repede. „Credeti-ma, acesti oameni din China sunt foarte buni. Vor folosi aceasta tehnologie atat pentru obiective…

- Producatorul de tehnologie Bitdefender a transferat din China la o fabrica din Satu Mare productia celei de-a doua generatii a dispozitivului de securitate Bitdefender BOX, a anuntat Florin Talpes, CEO al companiei, citat de Ziarul Financiar. Bitdefender BOX este un dispozitiv care odata integrat in…

- Bitdefender incepe la fabrica grupului german ZES Zollner din Satu mare asamblarea noii generatii a produsului hardware BOX care va fi lansat in SUA si in primavara in Romania. O parte din productie era realizata in China, dar acum a fost mutata in Romania, unde procesul poate fi mult mai bine supravegheat…