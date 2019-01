China întăreşte cenzura pe internet Autoritatile chineze au facut publice miercuri noile linii directoare in legatura cu continutul video cenzurat pe internet, ca parte a campaniei lor impotriva informatiilor "daunatoare", printre care critici la adresa partidului comunist, parodia imnului national sau "cultul banilor", relateaza France Presse. CSNA, o asociatie de companii din sector sprijinita de guvern, a difuzat o lista cu 100 de tipuri de continuturi ce ar trebui interzise de website-urile care publica videoclipuri. Primele vizate de aceasta cenzura sunt subiectele politice. Platformele de distributie online nu pot afisa videoclipuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

