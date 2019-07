Stiri pe aceeasi tema

- China le-a cerut luni studentilor sai sa 'evalueze cu atentie riscurile' inainte de a alege sa mearga sa studieze in Statele Unite, recomandare ce survine ca urmare a restrictiilor recente si a refuzarii acordarii de viza unor cetateni chinezi. Noile reguli de acordare a vizelor sunt justificate…

- Tsai Ing-Wen, conducatoarea statului Taiwan, a declarat vineri ca statul chinez și-a crescut eforturile de a se infiltra și de a câștiga influența în Taiwan, solicitând agențiilor de securitate sa faca tot posibilul sa contracareze atacurile de la Beijing, scrie Reuters. Tsai…

- Rusia nu isi va creste productia de petrol in viitorul imediat, in pofida inaspririi sanctiunilor americane impotriva Iranului, a declarat sambata, la Beijing, presedintele Vladimir Putin, transmite AFP. Pretul petrolului a sarit in ultimele zile pana aproape de pragul de 75 de dolari pentru prima data…

- Cele trei mari puteri, adesea in dezacord in mari dosare internationale, indeamna, intr-un comunicat comun, la un proces de pace ”inclusiv si realizat de afgani”. ”Cele trei parti indeamna la o retragere organizata si reponsabila a trupelor straine din Afganistan”, se arata intr-un comunicat…

- Franta a invocat joi respectarea dreptului maritim, in urma unor proteste din partea Chinei fata de traversarea unui bastiment francez de razboi - Vendemiaire - a Stramtorii Taiwan, o manevra denuntat de Beijing drept o incalcare a apelor sale teritoriale, relateaza Reuters potrivit news.roIncidentul…

- Ministerul Apararii de la Beijing a anuntat joi ca a protestat oficial pe langa Paris in urma trecerii unei nave franceze de razboi prin stramtoarea Taiwan, care separa insula cu acelasi nume de China. Acuzata de incalcarea apelor teritoriale chineze, Franta raspunde ca a actionat in conformitate cu…

- Angajata a Departamentului de Stat al SUA la Beijing, iar apoi la Shanghai, Candace Claiborne (63 de ani), a intrat în contact în 2007 cu doi agenti chinezi care, timp de cinci ani, i-au platit bani si i-au facut numeroase 'cadouri'.

- O fosta diplomata americana a pledat vinovat miercuri pentru ca a incercat sa-si ascunda interactiunile cu agenti chinezi, care au recompensat-o cu zeci de mii de dolari in schimbul unor informatii, relateaza France Presse. Candace Claiborne (63 de ani) risca cinci ani de inchisoare, iar sentinta in…