China impune tarife vamale la 128 de produse importate din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a anuntat ca institutie tarife vamale pentru 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din...

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE. Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea…

- China a anuntat duminica noi tarife la produsele provenite din Statele Unite, precum fructe sau produse din carne de porc, ca reactie la decizia presedintelui Trump de a impune taxe suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie,…

- Kim Jong-un ar fi efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de cand a ajuns la putere, in 2011. Potrivit Bloomberg, citata de Mediafax , nu exista informații oficiale despre aceasta vizita, dar se știe ca liderul suprem de la Phenian a fost transportat cu un tren special,…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- China a cerut, luni, Statelor Unite sa ”opreasca intimidarea” in domeniul economiei, dupa ce joi Donald Trump a semnat un ”memorandum care vizeaza agresiunea economica a Chinei„ si a evocat masuri punitive impotriva importurilor chineze, dand naștere unor tensiuni care au ridicat spectrul unui razboi…

- Presedintele american Donald Trump a semnat joi un memorandum care prevede impunerea unor tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, dar acesta va fi aplicat numai dupa o perioada de consultari, eliminand astfel pericolul declansarii unui razboi comercial imediat, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite.

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- China a cerut SUA ''sa se retraga de pe marginea prapastiei'', in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul ''va lupta pana la sfarsit'' in orice razboi comercial cu Statele Unite,...

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat, joi, impunerea de taxe vamale suplimentare in valoare de 50 de miliarde de dolari la importurile de produse din China si limitarea investitiilor chineze in Statele Unite, informeaza cotidianul The New York Post.

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat ca Departamentul a pregatit o serie de restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite. Mai mult, presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- "Propunerea presedintelui Trump de a impune taxe asupra otelului si aluminiului european este un semn rau pentru relatiile transatlantice. Vreau sa fiu clar: in loc sa riscam un razboi comercial - iar el [Donald Trump] pare nerabdator sa-l porneasca -, ar trebui sa avem ca obiectiv o mai buna cooperare.…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Japonia considera "regretabile" taxele americane in importurle de otel si aluminiu, in timp ce China și- a exprimat „opoziția ferma” fața de masura decisa de Donald Trump, scrie digi24.ro.

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorând avertismentele repetate ale mai multor aliati, în frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite

- Donald Trump a semnat documentele prin care impune taxe vamale noi pentru importurile de oțel și carbune, joi, argumentand ca acestea sunt necesare pentru securitatea naționala și pentru a opri...

- Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a preveni frauda dupa ce a fost avertizata de problema de catre biroul anti-frauda al UE, OLAF, in 2017.Astfel, incepe un proces care s-ar putea incheia la Curtea Europeana de Justitie. Departamentul Guvernului britanic care…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, ca represalii in urma anuntului presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Masurile au fost catalogate imediat ca fiind inceputul unui razboi comercial. De altfel și motivația introducerii acestor taxe vamale este controversata, respectiv ca prin importurile de oțel este amenințata “securitatea naționala”. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu. Deocamdata, nu este clar daca aceste taxe vor fi valabile la toate importurile de otel si aluminiu ori doar la cele din anumite tari."Oamenii nu au idee cum a fost tratata tara…

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american. Kushner a fost anuntat de modificare, dar si alti consilieri…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP, conform agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop…

- Un proiect de hotarâre de Guvern, supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md, va permite cultivarea cânepei pentru extragerea de fibre, biomasa, uleiuri și pentru fabricarea de produse alimentare și farmaceutice. Pentru a cultiva aceasta planta se va cere autorizație, transmite IPN.…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China. Masura a fost luata in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Potrivit deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping intre…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, în urma unei plângeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Conform deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping între…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute.

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump. ”Pe masura ce reconstruim puterea si increderea Americii acasa, de asemenea,…

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump, citat de Mediafax.

- Statele Unite trebuie sa-si modernizeze capabilitatile nuclare, iar gruparile teroriste, regimurile necinstite si rivali precum Rusia si China ameninta interesele si valorile americane, a afirmat presedintele SUA, Donald Trump.

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- "Consider ca administratia Trump reprezinta un pericol pentru intreaga lume", a spus miliardarul american de origine ungara la un eveniment care a avut loc joi in Davos, Elvetia. „Insa, consider ca acesta este un fenomen temporar care va disparea in 2020 sau chiar mai devreme”, a adaugat Soros, precizand…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…