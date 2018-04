China impune noi tarife pentru produsele din carne de porc si fructele din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump spune ca intalnirea Xi Jinping – Kim Jong-un a decurs ”foarte bine”. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat miercuri pe Twitter ca a primit un mesaj cu aceasta veste de la președintele Chinei Xi Jinping. Trump a declarat ca Xi i-a spus ca intalnirea dintre cei doi a decurs…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a facut o vizita neoficiala la Beijing, unde s-a intalnit cu presedintele Xi Jinping si s-a aratat dispus sa contribuie la dezarmarea nucleara a peninsulei coreene, scrie The Guardian, citand presa de stat din China. Agentia de stat Xinhua a confirmat informatiile neoficiale…

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press. Potrivit unor oficiali de rang inalt din cadrul administratiei Trump, intre…

- Problemele continua pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Numele acestuia apare intr-un nou dosar cu iz penal, de data aceasta toate belele liderului PSD venind din Statele Unite ale Americii. Intr-un material dedicat afacerilor derulate de lobbyistul american Elliott Broidy, jurnalistii…

- China a cerut SUA ''sa se retraga de pe marginea prapastiei'', in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul ''va lupta pana la sfarsit'' in orice razboi comercial cu Statele Unite,...

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat ca Departamentul a pregatit o serie de restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite. Mai mult, presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului.

- Compania aeriana a statului a inceput anul trecut un proces de reducere drastica a costurilor. Tarom spune, in exclusivitate pentru Capital, ca intenționeaza sa renegocieze peste 2.000 de contracte pe care le are cu diverși parteneri. In acest context, compania va marca și o premiera prin introducerea…

- China este pregatita sa lupte in razboiul sangeros impotriva dusmanilor sai, in efortul de a-si ocupa locul cuvenit in lume, a declarat, marti, presedintele Xi Jinping, intr-un discurs nationalist pentru o China reinnoita. "Reinnoirea natiunii chineze a devenit cel mai mare vis al poporului…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- China si-a prezentat noul guvern, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a premierului Li Keqiang, relateaza AFP.

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Propunerea presedintelui Trump de a impune taxe asupra otelului si aluminiului european este un semn rau pentru relatiile transatlantice. Vreau sa fiu clar: in loc sa riscam un razboi comercial - iar el [Donald Trump] pare nerabdator sa-l porneasca -, ar trebui sa avem ca obiectiv o mai buna cooperare.…

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Sunt multi cei care nu cred ca va avea loc o intalnire istorica intre Kim Jong Un si Donald J. Trump. Dupa cum sunt si altii care nu mai contenesc in a-si exprima uimirea fata de caracterul asa-zis „inedit” al intalnirii. Indiferent daca se vor intalni sau nu cei doi, ideea ca s-ar putea ajunge la o…

- "Uniunea Europeana, tari minunate care trateaza foarte prost Statele Unite in ceea ce priveste comertul, se plange de tarifele pentru otel si aluminiu. Daca va renunta la barierele si tarifele oribile aplicate produselor americane, vom proceda si noi la fel. Mare deficit. In caz contrar, vom taxa automobilele…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP, citeaza agerpres.ro. "Lansam un apel tuturor partilor, in…

- "Rusia are nevoie de un echilibru atomic de putere cu Statele Unite si trebuie sa-l mentina si sa-l extinda", a declarat Navalnii intr-un interviu pentru cotidianul german Die Welt si celelalte publicatii din alianta ziarelor LENA (Leading European Newspaper Alliance). "Poate ca pare de…

- China a indemnat joi Statele Unite si Coreea de Nord "sa dialogheze cat mai curand posibil", in contextul in care Phenianul ar fi dispus sa negocieze cu Washingtonul asupra problemei multa vreme tabu a denuclearizarii, transmite AFP. "Lansam un apel tuturor partilor, in special Statelor…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, joi, ca Statele Unite vor introduce de saptamana viitoare tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. La o întâlnire organizată la Casa Albă cu oficiali din industria SUA, Trump…

- Incepand de saptamana viitoare, Statele Unite ale Americii vor impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, citat de postul CNBC. Liderul de la Casa Alba a anuntat tarife mai mari cu 25% la importurile de otel si de 10% la cele de aluminiu.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va impune taxe vamale mari pentru importurile de otel si aluminiu in Statele Unite, cu riscul de a provoca un razboi comercial cu principalii sai parteneri comerciali si in primul rand cu China, scrie AFP.

- Statele Unite si China s-au aflat mereu intr-o competitie din multe puncte de vedere, iar pe masura ce tehnologia avanseaza, ambele state investesc tot mai mult in acest domeniu, printre care si dezvoltarea inteligentei artificiale.

- China isi va tripla capacitatea de productie a energiei nucleare in urmatorii 20 de ani si va deveni cel mai mare producator la nivel mondial, depasind Statele Unite, potrivit estimarilor Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite MarketWatch.

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- Apar tot mai multe drame pe masura ce se ridica zidul cerut de Trump intre Statele Unite si Mexic. Mame imbratisate printre zabrele, muncitori sarmani cu acte in regula epuizati de birocratie si americani care nu inteleg rostul barierei artificiale. Acestea sunt personajele care traiesc in doua orase,…

- Amiralul Harry Harris, viitorul ambasador al SUA in Australia, in prezent seful Comandamentului Pacific al Marinei americane in Hawaii, spune ca Beijingul intentioneaza sa controleze Marea Chinei de Sud, relateaza The Guardian .

- Iata o trecere in revista a celor mai mediatizate profetii pentru 2018 lansate de Baba Vanga, clarvazatoarea oarba. Rivalitate economica intre China si Statele Unite. Potrivit profetiei, China va depasi...

- Statele Unite sustin ca statul nord-coreean ar putea lansa un atac nuclear catre teritoriul american in doar cateva luni, in timp ce Phenianul sustine ca Washington ia in considerare un atac nuclear preventiv, noteaza Reuters conform News.ro . Disputa dintre cele doua tari a avut loc la o conferinta…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, apreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a avertizat, joi, ca Rusia si China isi asuma roluri ”alarmante” in America Latina si a cerut statelor din regiune sa coopereze cu Statele Unite, informeaza site-ul postului France 24.

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China. Masura a fost luata in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Potrivit deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping intre…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China, în urma unei plângeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Conform deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping între…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press. Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala a…

- In ultimele patru decenii, China a inregistrat o creștere urbana rapida și o migrație masiva din mediul rural spre urban. Pina la inceputul secolului XXI, peste 300 de milioane de persoane s-au mutat din mediul rural in orașe, crescind rata de urbanizare de la 17,9% (1978) la 39,1% (2002), respectiv…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Germania beneficiaza de o cota de popularitate de 41%, fiind considerata principala putere de rang mondial.China beneficiaza de o cota de incredere de 31%, iar Statele Unite de 30%, fata de 48% in timpul mandatului presedintelui Barack Obama.Rusia este creditata cu 27%, conform…

- Prima strategie de aparare nationala a Pentagonului din ultimii patru ani va adopta, in mod prioritar, o pozitie militara mult mai agresiva fata de China si Rusia, sustine publicatia Financial Times, citand surse familiare cu acest document ce nu a fost inca facut public.

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- "Comunitatea internationala joaca un rol extrem de important in dezamorsarea si 'dezescaladarea' tensiunilor" aparute din criza legata de programul nuclear al Coreii de Nord, a declarat Justin Trudeau in cursul unei conferinte de presa.Tari ca Rusia si China, care au declinat invitatia…

- Trump spune ca SUA s-ar putea razgandi privind Trataul pentru Clima de la Paris și sa revina asupra deciziei de a se retrage daca acordul al trata Statele Unite mai corect, scrie BBC News. El a spus ca „a fost o afacere proasta pentru SUA”, repetand comentariile facute atunci cand a anunțat retragerea…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- SUA impun sanctiuni impotriva a cinci companii implicate in dezvoltarea programului balistic iranian. "Aceste sanctiuni vizeaza entitati cheie implicate in dezvoltarea programului balistic al Iranului, pe care regimul de la Teheran il considera prioritar in fata bunastarii economice a poporului iranian",…

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…