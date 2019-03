China importă reni din Olanda pentru a spori efectivele locale China a importat o turma de 33 de reni din Olanda pentru a spori efectivele locale, au anuntat sambata autoritatile locale citate de agentia Xinhua.



Renii au ajuns joi in Beijing si, dupa o perioada de carantina, vor fi expediati cu vaporul catre o baza pentru inmultirea speciei din localitatea Aoluguya din Genhe, in Regiunea Autonoma Mongolia Interioara.



Aceasta este a treia turma importata din Olanda care ajunge Genhe. Numarul renilor din zona va creste astfel la 178 de exemplare, potrivit autoritatilor locale din domeniul forestier.



In Aoluguya, pentru pastorii…

