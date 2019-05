Statiunea Mamaia: Se reiau cautarile elevului militar, disparut in Marea Neagra

Se reiau, in aceasta dimineata, cautarile elevului de la Colegiul Militar din Craiova care a disparut in valurile marii. La operatiunea de cautare participa 24 de scafandri.Elevul, in varsta de 16 ani, participa la "Scoala de vara" organizata… [citeste mai departe]