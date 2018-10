Stiri pe aceeasi tema

- Canada a devenit, miercuri, cea de-a doua tara din lume care legalizeaza consumul de canabis în scop recreativ.Un oficial din Guvernul canadian a explicat faptul ca este permisa posesia a pâna la 30 de grame de marijuana, un anunt în acest sens urmând sa fie…

- Guvernul de la Beijing are dificultati in a continua negocierile comerciale cu Statele Unite, deoarece Administratia Donald Trump a pus "cutitul la gatul Chinei", afirma Wang Shouwen, adjunctul ministrului chinez al Comertului, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul de la Berlin lucreaza la adoptarea unor masuri pentru a contracara cresterea numarului de oferte din China pentru participatii in companii tehnologice germane. Potrivit unor surse guvernamentale, citate de Reuters, autoritățile vor inclusiv crearea unui fond de un miliard de euro…

- Tendinta de apreciere a euro a continuat si ieri, evolutie in contrast cu cea a altor monede din regiune, in timp ce indicii ROBOR au continuat sa stagneze, semn ca lichiditatea s-a acomodat cu nevoile pietei. Cursul euro a crescut de la 4,6435 la 4,6478 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au…

- Mihaela Buzarnescu, in semifinalele turneului de la San Jose. Joaca azi cu Mertens pentru un loc in ultimul act. Mihaela Buzarnescu – Elise Mertens (ora 23.00) Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii…

- Autoritațile din Japonia au anunțat ca vor diminua rezerva de plutoniu a țarii, cea mai mare cantitate deținuta la nivel global de un stat care nu produce armament nuclear, in urma presiunilor exercitate de Statele Unite și China, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Guvernul japonez nu a…

- Doar presedintele rus Vladimir Putin s-ar bucura de absenta unui acord cu Uniunea Europeana cu privire la Brexit, a apreciat marti noul ministru de externe britanic Jeremy Hunt, aflat intr-o vizita la Paris, informeaza France Presse. 'Daca sfarsim fara un acord, doar Putin se va bucura', a declarat…