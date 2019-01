Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori chinezi au obtinut incoltirea primei seminte de bumbac pe Luna, un succes al unuia dintre experimentele sondei Chang'e 4, care a reusit sa aselenizeze pe fata ascunsa a satelitului stabilind o premiera in istoria explorarii spatiale, informeaza

- Chinezii au dus pe luna plante și animale, pentru a vedea daca supraviețuiesc. Experimentul se va desfașura pe partea intunecata a Lunii și este gandit ca o simbioza intre cele doua categorii de viețuitoare: pe de o parte semințele unei plante, și pe de alta, ouale viermilor de matase. Un experiment…

- Presedintele Boliviei, Evo Morales, a felicitat China pentru succesul misiunii sale spatiale Chang'e 4 care exploreaza fata nevazuta a Lunii, relateaza sambata EFE. Modulul de asolizare al misiunii Chang'e 4 s-a plasat cu succes pe fata nevazuta a Lunii, in craterul Von Karman…

- Un nou studiu realizat de oameni de stiinta din China cu ajutorul tehnicilor de imagistica medicala a descoperit diferente intre activitatea creierelor barbatilor si activitatea creierelor femeilor in ceea ce priveste dependenta de jocuri pe internet, relateaza Xinhua. Studiul, publicat in jurnalul…

- Oamenii activi sunt mai fericiți, mai sanatoși și traiesc mai mult decat cei sedentari. Iar daca mersul pe jos inseamna productivitate și eficiența la locul de munca, de ce sa nu introducem mersul pe jos in fișa postului? Ei bine, exact asta a facut o companie imobiliara din China. Angajații acesteia…

- Samanța de chimen negru este un aliment care stimuleaza puternic intregul sistem imunitar și este un ucigaș natural al celulelor canceroase.Chimenul este un condiment aromatic foarte apreciat in arta culinara.

- Peste 120 de oameni de stiinta chinezi au condamnat luni afirmatia unui cercetator care sustine ca a folosit, pentru prima data in istorie, editarea genetica in cazul a doi bebelusi, intr-un experiment cu...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca va construi arsenalul nuclear al tarii "pana cand oamenii vor realiza aceasta" in contextul in care si-a reiterat intentia de a se retrage din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) semnat cu Rusia in timpul Razboiului Rece, relateaza…