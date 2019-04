Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile chineze l-au arestat pe fostul sef al Interpol Meng Hongwei, ex-ministru adjunct al securitatii publice in China, sub suspiciunea de luare de mita, a comunicat, miercuri, Procuratura Suprema a Poporului (SPP), informeaza Xinhua si dpa, preluate de...

- Activitatea a 34 de centrale hidroelectrice a fost stopata si zece baraje au fost demolate in ultimii doi ani intr-o rezervatie importanta de salamandre gigantice de catre autoritatile din provincia Hunan din centrul Chinei, relateaza joi agentia Xinhua preluata de Agerpres. Autoritatile municipale…

- Autoritațile din China inaspresc restricțiile in ceea ce privește website-urile straine intr-un nou efort de a controla informațiile disponibile inainte de sesiunile parlamentare anuale, informeaza The Telegraph .

- In noiembrie 2018, Maxim a fost prins in flagrant in momentul in care incerca sa vanda un kilogram de cannabis unui anchetator sub acoperire. A fost arestat preventiv si apoi trimis in arest la domiciliu. Luni, luptatorul a fost condamnat de Tribunalul Bihor la un an si 8 luni de…

- Bing a fost operational in China pentru ca a ales sa respecte cererile stricte ale cenzorilor din tara asiatica, scrie news.ro. Miercuri, insa, utilizatorii au inceput sa raporteze faptul ca nu au putut accesa site-ul. „Am confirmat ca Bing este inaccesibil in China, in prezent, si suntem…