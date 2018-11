Stiri pe aceeasi tema

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza AFP…

- Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a anuntat joi ca va plati 3,6 miliarde de euro (patru miliarde de dolari) pentru a deveni actionar majoritar la Brilliance – principala sa societate mixta din China, transmit Reuters, DPA si publicatia Handelsblatt Global, informeaza AGERPRES . Este prima tranzactie…

- 'Trebuie sa actionam impreuna pentru a ajunge la dezescaladare si a reduce actualele diferende comerciale', a subliniat Christine Lagarde in cursul unei conferinte pe insula indoneziana Bali, unde FMI si Banca Mondiala isi tin reuniunea lor anuala. 'Este tentant sa fii putin deprimat in context,…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Aceasta va fi prima vizita a liderului chinez in Coreea de Nord de cand a preluat puterea in 2012 si vine la 13 ani de la ultima vizita a unui presedinte chinez.Straits Times nu a precizat sursa informatiilor iar Ministerul de Externe al Chinei nu a raspuns deocamdata solicitarilor Reuters…