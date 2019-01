Stiri pe aceeasi tema

- China a efectuat joi cu succes prima aselenizare realizata vreodata pe fata nevazuta a Lunii, au informat mass-media de stat, conform AFP. Modulul de explorare Chang'e-4, lansat pe 8 decembrie, a aselenizat in siguranta la ora 10:26 ora Beijingului (02:26 GMT), a informat China New News Agency.…

- Sonda chineza Chang’e 4 a aselenizat joi si este pentru prima data in istorie cand va fi explorata partea indepartata a Lunii, transmite news.ro.Administratia Spatiala Nationala din China, citata de agentia de presa Xinhua, a transmis ca aselenizarea a avut loc la ora Chinei 10.26 in zona…

- Misiunea chineza Chang'e 4 este pregatita sa realizeze joi, 3 ianuarie, prima aselenizare din istorie pe fata nevazuta a Lunii, conform unei informatii publicate miercuri de portalul de stiri China.org.cn., transmite EFE. Deocamdata, Agentia spatiala chineza nu a confirmat data si ora la care se…

- China a lansat sambata prima sonda care va explora partea intunecata a Lunii, marcand un nou moment de referinta in ambitiosul sau program spatial, a relatat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters, potrivit news.ro.Sonda, numita Chang’e-4, va afectua prima asolizare din istorie pe partea…

- Sonda, numita Chang"e-4, va afectua prima asolizare din istorie pe partea indepartata a Lunii, potrivit Xinhua. Alte nave spatiale doar au observat partea intunecata de Lunii, dar niciuna nu a asolizat acolo. Luna are o legatura stransa cu Pamantul, rotindu-se in acelasi ritm cu care orbiteaza planeta…

- China a lansat, sambata dimineata, racheta Long March-3B in care se afla sonda spatiala Chang’e-4, care are menirea de a ajunge pe partea indepartata a Lunii, cea care nu este vizibila de pe Pamant, informeaza BBC.

- Agentia spatiala chineza a intrat pe ultima suta de metri inainte de lansarea, prevazuta vineri, 7 decembrie, a misiunii robotice Chang'e 4 de aselenizare pe fata nevazuta a Lunii, prima misiune de aselenizare in emisfera selenara pe care nu o putem vedea niciodata de pe Pamant.

