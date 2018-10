China este liderul statelor in care antreprenorii se pot imbogati. Produce, saptamanal, doi noi miliardari

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat in Statele Unite si inculpat pentru ca ar fi incercat sa fure secrete industriale de la companii aeronautice americane. Acest agent al Ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui, a fost arestat pe 1…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si omologul sau chinez Wang Yi au avut niste schimburi de replici mai putin diplomatice, luni, la Beijing, la cateva zile dupa o adevarata denuntare a politicii chineze de catre vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence. Aflat in trecere pe la Beijing,…

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a…

- Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Presedintele american nu a dat insa detalii. "Din pacate, am constatat ca China incearca…

- O mie sase sute de perechi de incaltaminte contrafacute, in valoare de aproape un milion de lei, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea. Marfurile sosisera din China si erau destinate unei firme din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera…

- Primul Note a fost lansat acum sapte ani. Intre atunci si acum s-au schimbat atat de multe, incat ai putea spune, scuzabil, ca sigur a trecut mai mult timp. Astfel, Samsung Galaxy Note 9 e acum mai mult decat un smartphone. Sunt cateva momente definitorii in viata de peste un deceniu a telefonului…

- Palau, dupa numele oficial Republica Palau, o tara insulara aflata in Oceanul Pacific, este prinsa in razboiul diplomatic dintre China si Taiwan, iar turismul de aici a scazut enorm din cauza lipsei de vizitatori. La sfarsitul anului trecut, China a interzis accesul grupurilor de turisti in…

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, a criticat duminica sanctiunile impuse de presedintele american Donald Trump, spunand ca aceste masuri distrug locuri de munca si impiedica evolutia economica, iar Uniunea Europeana nu va fi intimidata de asemenea presiuni. "Acest razboi comercial…