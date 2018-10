China: Eșec la lansarea unui satelit pe orbită Racheta Zhuque-1 urma sa transporte pe orbita satelitul Weilai-1. Daca misiunea ar fi fost un succes, Landspace ar fi devenit prima companie privata din China care ar fi lansat un satelit pe orbita. Zhuque-1 si-a aprins motoarele la Centrul de lansare al satelitilor Jiuquan din desertul Gobi si s-a desprins fara probleme de sol. O defectiune s-a produs in momentul aprinderii motorului celei de-a treia trepte a rachetei. Constructia rachetei, care are 19 metri lungime, a fost finalizata in luna august, dupa 9 luni de productie. Landspace este una dintre cele 60 de companii chineze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

