Valorile occidentale dauneaza societatii chineze. Din acest motiv, in China, in ultimele luni, autoritațile recurg din ce in ce mai mult la cenzura, ca mijloc de a nu permite conceptelor, principiilor și modului de a gandi al Occidentului sa ‘infecteze’ noul Imperiu de Mijloc condus de Xi Jinping. Principalele valori care trebuie tinute sub o supraveghere stricta sunt cele religioase, in special preceptele legate de creștinism; astfel incat termenii extrem de sensibili sau potențial periculoși pentru stabilitatea sistemului politic au fost limitați, iar in anumite cazuri, cenzurati in mod expres,…