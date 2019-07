China desfăşoară exerciţii militare în apele din apropierea Taiwanului Armata chineza desfasoara exercitii in aceasta saptamana in apele din apropierea Taiwanului, a anuntat agentia de securitate maritima a Chinei, la cateva zile dupa ce Beijingul a reiterat ca este gata sa lupte daca va exista o actiune spre independenta din partea insulei autoguvernate, relateaza luni Reuters. Agentia nu a precizat cand vor fi organizate exercitiile sau ce tip de forte ar fi implicate, dar a inchis accesul intr-o zona din largul coastelor provinciilor Guangdong si Fujian, situate la vest de Taiwan, de la ora 6:00 luni (22:00 GMT duminica) pana la 18:00 vineri (10:00 GMT), din cauza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

