China deschide tot mai multe baze militare în afara ţării "Liderii chinezi folosesc ponderea economica, diplomatica si militara in crestere a Chinei pentru a-si stabili pozitia dominanta in regiune si a-si extinde influenta in lume", se arata in raportul pe care Pentagonul il adreseaza anual Congresului.



"Proiecte chineze precum Noile Drumuri ale Matasii vor conduce probabil la crearea unor baze militare in strainatate pentru a raspunde unei nevoi identificate de a asigura securitatea acestor proiecte", se afirma in document, potrivit Agerpres.



China detine oficial o singura baza militara in strainatate, in Djibouti, dar Beijing… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- SUA ia in considerare scenariul extinderii de catre China a bazelor militare in strainatate, potrivit analizei Pentagonului, transmite AFP. Pentru a-și intari poziția dominanta in regiune și pentru a-și extinde influența in lume, strategia liderilor chinezi consta in valorificarea ponderii…

- Fostul imparat Akihito si imparateasa Michiko au abdicat, marti, dupa trei decenii, intr-o ceremonie simpla, in timpul careia Akihito a multumit poporului japonez. Naruhito, primul imparat nascut dupa Al Doilea Razboi Mondial si primul crescut doar de parintii lui, si-a exprimat multumirea…

- China a lansat un documentar despre megaproiectul sau, Noul Drum al Matasii, care are ambiția sa interconecteze 30 de state din Asia, Europa și Africa. Beijingul semnaleaza astfel ca este gata sa dezvolte cooperarea internaționala și creșterea economica.

- Liderii mondiali care se vor reuni saptamana viitoare la summitul O centura un drum vor conveni sa finanteze proiecte care respecta obiectivele globale referitoare la datorii si sa promoveze o dezvoltare ecologica, potrivit proiectului de comunicat citat de Reuters potrivit news.ro.Initiativa…

- Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura si Drumul" ("Belt and Road") este menita sa amelioreze legaturile dintre Asia, Europa si Africa. Ea prevede in special finantarea de infrastructuri terestre si maritime in valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari. Proiectul a starnit…

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al ''noului drum al matasii'', informeaza AFP. Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al "noului drum al matasii", informeaza AFP potrivit Agerpres Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- Europenii trebuie sa aiba o "abordare coordonata" fata de China, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, cu referire la acordul pe care Italia intentioneaza sa-l semneze cu Beijingul asupra mega-proiectului de infrastructuri ale "noilor drumuri ale matasii", informeaza AFP. Italia…