China, declin uriaș în industria auto Vanzarile auto pe piata chineza au inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ declin din ultimii peste sase ani, sporind temerile unei contractii in 2018, pentru prima data in ultimele decenii, pe fondul incetinirii economiei si al ingrijorarilor legate de impactul razboiului comercial dintre SUA si China, transmite Reuters. Livrarile pe cea mai mare piata din lume au scazut cu 13,9% in noiembrie, la 2,55 milioane de vehicule, a cincea luna de declin consecutiv, a anuntat marti Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM). Declinul din noiembrie vine dupa o scadere de aproape… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

