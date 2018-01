Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat anularea programului Loteria Vizelor, prin intermediul caruia zeci de romani au plecat in Statele Unite pana acum. Trump a enunțat in fața Congresului american cerințele care vor sta la baza reformei din domeniul imigratiei, printre ele și cea a renunțarii la…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus în discursul sau despre Starea Uniunii ca Loteria Vizelor trebuie anulata. Trump a precizat ca sistemul de imigrație trebuie reformat, iar loteria vizelor trebuie anulata. ”Trebuie sa ne securizam…

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii si a anuntat inasprirea…

- Donald Trump a susținut, in discursul despre Starea Națiunii, ca „Rusia si China ameninta interesele si valorile SUA”. Despre Coreea de Nord, președintele american a spus ca SUA vor depune toate eforturile pentru a impiedica regimul de la Phenian sa dezvolte arme nucleare capabile sa ameninte teritoriul…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters. Pe primul loc al listei…

- Fostul consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, Michael Flynn, a pledat vinovat in ancheta FBI condusa de Robert Muller. Flynn colaboreaza cu anchetatorii și a oferit FBI informații despre legaturile dintre campania Trump și Rusia. Fostul consilier de securitate naționala al lui Donald…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate rinduri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale din…

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- Presedintele american, Donald Trump, le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, unor republicani din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului cu privire la presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile

- Președintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fața camerelor reunite ale Congresului pentru tradiționalul discurs privind Starea Uniunii, a anunțat joi președintele Camerei reprezentanților, Paul Ryan, transmit AFP și EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca discuția telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliați din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeași lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…

- Președintele american, Donald Trump, a ajuns duminica în Filipine, unde va participa la un summit regional în ultima etapa a turneului sau asiatic. Sosit din Vietnam, Trump va asista în Filipine la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) și va avea convorbiri…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit…

- Fostul comandant american, care a participat la dezvoltarea unor planuri pentru a combate potențiale atacuri ale Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, avertizeaza ca in ciuda avantajului tehnologic al Americii, numarul mare de trupe nord coreene, alaturi de artileria de rachete și lansatoare, ar duce…

- Presedintele american Donald Trump a facut bilantul vizitei sale in China, subliniind ca intalnirile avute cu omologul sau chinez Xi Jinping au fost „foarte productive“, mai ales in problemele legate de schimburile comerciale si programul nuclear al Coreei de Nord.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Presedintele american, Donald Trump, a evidentiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o solutie la dosarul nord-coreean, transmite AFP. "Intalnirea noastra din aceasta dimineata a fost excelenta (...). Am vorbit despre Coreea de Nord…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…

- Președintele american, Donald Trump, a evidențiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o soluție la dosarul nord-coreean, transmite AFP. "Întâlnirea noastra din aceasta dimineața a fost excelenta…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- Președintele american Donald Trump a apreciat marți, cand s-au implinit 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie in Rusia, ca data de 7 noiembrie ar trebui sa fie declarata Ziua victimelor comunismului, relateaza France Presse. Într-un comunicat publicat de Casa Alba la Washington,…

- "Coreea de Nord este o amenințare mondiala care necesita o acțiune mondiala", a afirmat Trump in conferința de presa comuna cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-In in finalul discuțiilor la palatul prezidențial de la Seul. In cadrul acestei intalniri, președintele sud-coreean i-a spus lui…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenintarea nucleara nord-coreeana si in cursul caruia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la orele diminetii…

- Presedintele PNL si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, în perioada 10-19 noiembrie, o vizita în SUA, urmând sa aiba întâlniri cu membri ai Congresului si Senatului, cu înalti oficiali ai Departamentului de Stat, cu reprezentanti ai think tank-urilor,…

- Donald Trump a cerut oprirea programului Loteria Vizelor Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea, relateaza site-ul televiziunii CNN. De asemenea, presedintele SUA a cerut oprirea…