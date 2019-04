China, creştere economică. Estimările au fost depăşite In primele trei luni din acest an, PIB-ul Chinei a inregistrat un avans de 6,4%, similar cu nivelul din trimestrul patru din 2018, in timp ce analistii intervievati de Reuters se asteptau la o expansiune de 6,3%, transmite DPA. A doua economie a lumii este afectata de atenuarea cererii pe plan extern si de efectelor razboiului comercial cu SUA. Alte date publicate miercuri arata o crestere de 8,7% a vanzarilor de retail in martie si o crestere de 6,3% a investitiilor in active fixe. Exporturile au urcat cu 14,2% luna trecuta au urcat cu 14,2% luna trecuta



Sursa articol si foto: dcnews.ro

