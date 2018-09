Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din China a anuntat, marti dupa-amiaza, taxe vamale suplimentare pentru importuri in valoare de 60 de miliarde de dolari din Statele Unite, ca reactie la tarifele anuntate de presedintele american, Donald Trump.Ministerul Finantelor de la Beijing a anuntat taxe vamale cuprinse…

- Fan Bingbing, o actrița care peste 3 zile ar trebui sa implineasca 37 de ani, a disparut fara urma de doua luni. Cunoscuta actrița, cea mai bine platita din țara ei, s-a facut cunoscuta prin rolurile din filmele „Blink” și „X-men”. Femeia n-a mai fost vazuta in public de doi ani, iar pe rețelele de…

- Partidul Comunist din China a declanșat o lupta impotriva jocurilor video. Autoritațile de la Beijing au decis sa limiteze numarul de jocuri online, timpul de joc, dar și sa impuna o limita de varsta.

- China a evitat prin masuri de securitate "o mare tragedie" in provincia vestica Xinjiang, scrie luni tabloidul Global Times, citat de Reuters. In editiile sale in engleza si chineza, publicatia de stat raspunde printr-un editorial unei comisii ONU pentru drepturile omului, care a comunicat vineri ca…

- Copiii eliberati recent dintr-o locuinta improvizata si insalubra din statul american New Mexico erau antrenati sa comita atentate in scoli, transmite agentia de presa Associated Press, care citeaza documente din instanta.

- Doi frați din China au supraviețuit unui incendiu puternic izbucnit la etajul 4 al unui bloc, dupa ce mama i-a aruncat pe geam, fiind prinși in brațe de vecini. Femeia și-a pierdut ulterior viața.