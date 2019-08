China contracarează majorările de tarife vamale anunțate de Statele Unite Oficialii chinezi au acuzat joi SUA ca incalca termenii negocierilor, ceea ce ii determina sa raspunda proportionalin mod identic, vorbind despre intenția președintelui Trump de a impune tarife vamale suplimentare de 10% unor importuri in valoare de 300 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg, potrivit Mediafax. Citește și: Alexandru Cumpanașu arunca bomba! Este somat de doi politicieni grei sa taca Noile tarife de 10% au facut imposibile negocierile dintre cele mai mari economii ale lumii, anunta Consiliul Statului Chinez pentru Tarife, care a condus negocierile. China… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profitul anual al Apple ar putea fi afectat de noile tarife de 10% anuntate de presedintele american Donald Trump pentru restul importurilor din China, de circa 300 de miliarde de dolari, care nu erau vizate de tarife suplimentare, care ar urma sa intre in vigoare la 1 septembrie, considera analisti…

- Noile tarife vamale pentru China, anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importuri de 300 de miliarde de dolari, ar putea scumpi telefoanele iPhone, arata o analiza Bank of America citata de Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China de la 1 septembrie, ceea ce ar insemna taxe pentru efectiv toate marfurile chinezesti care ajung in Statele Unite, potrivit CNN. „Discutiile comerciale continua, iar in timpul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune tarife de 10- pentru importuri de produse chinezesti in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand de la 1 septembrie, in timp ce discutiile pentru relaxarea tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii continua. "Negocierile comerciale…

- Bursele din intreaga lume inregistrau vineri scaderi semnificative, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune de luna viitoare taxe vamale suplimentare de 10% pentru importuri de bunuri din...

- Președintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China la 1 septembrie, ceea ce ar insemna taxe pentru toate efectiv toate marfurile chinezesti care ajung in Statele Unite, potrivit CNN."Discuțiile comerciale continua,…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Steve Mnuchin, secretarul Trezoreriei din Statele Unite, a avut o „discuții productive” cu omologul sau chinez pentru rezolvarea disputei comerciale dintre cele doua țari, relateaza Reuters citat de Mediafax.Oficialii americani și…

- Trump a semnat ordinul in timpul unei vizite la o fabrica de etanol din Council Bluffs, Iowa. Acest ordin, a spus el, va "accelera dezvoltarea biotehnologiei, astfel incat agricultorii sa poata avea acces mai rapid la rezultatele progresului științific și sa profite pe deplin de avantajele…