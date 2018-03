China continua politica protectionista initiata de Trump: Cum a ales sa-si apere proprietatea intelectuala

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva aplicarii unor restrictii de circulatie masinilor diesel, in orasele germane, sporeste probabilitatea ca problema poluarii sa fie exportata in Romania, Bulgaria sau alte tari din estul Europei. Multi posesori de masini diesel din Germania vor sa scape cat mai repede de aceste autovehicule.…

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este…

- Autoritatile vor lansa prima emisiune de certificate Tezaur in cel mult o luna, acestea urmand a fi distribuite si prin Posta Romana, iar randamentul va fi undeva la peste 3%, au declarat surse din Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Statul va lansa in cel mult o luna certificate Tezaur…

- Mai multe colete suspecte au fost trimise la sase institutii guvernamentale si situri militare situate in zona capitalei americane Washington. Biroul Federal de Informatii (FBI) si autoritati militare au declarat ca investigheaza sase colete suspecte continand componente explozive, a relatat…

- Angajatii de la stat din Coreea de Sud nu vor putea sa munceasca peste program, vineri seara si in weekend, nici daca vor, pentru ca Guvernul de la Seul intentioneaza sa opreasca automat toate computerele. Guvernul Coreei de Sud a introdus o noua initiativa legislativa pentru a-i obliga pe…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat dobanda de politica monetara cu un sfert de punct procentual, intr-un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, pentru a evita o supraincalzire a primei economii a lumii, transmit DPA si Reuters. Decizia, in linie cu estimarile analistilor, este a cincea…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni un decret prin care interzice preluarea producatorului american de microcipuri Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din motive ce tin de securitate nationala. Anterior, Qualcomm a respins ca insuficienta o oferta…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial. "Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo,…

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Multi rezidenti ai capitalei Danemarcei prefera bicicleta in locul automobilului, cand vine vorba despre deplasarile zilnice, insa o cultura prietenoasa fata de biciclisti nu poate fi creata peste noapte, iar in cazul orasului Copenhaga tranzitia a avut nevoie de cateva decenii. "Daca vrei…

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- Romanii formeaza in 2018, dupa francezi si inaintea marocanilor, al doilea grup de cetateni straini prezenti la Bruxelles, conform statisticii publicate marti de Institutul bruxellez de statistica si analiza (IBSA). Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%, romanii 9,3%, iar marocanii…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Patru tari, SUA, Japonia, India si Australia, si-ar putea uni fortele pentru a crea o alternativa la initiativa noului Drum al Matasii a Chinei in incercarea de a contracara influenta in crestere a Beijingului, scrie CNBC. Planul s-ar afla pe agenda discutiilor care vor avea loc intre premierul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Brexitul va genera atat provocari, cat si oportunitati in contextul relatiilor comerciale bilaterale cu Regatul Unit, iar Romania trebuie sa faca toate eforturile necesare pentru consolidarea relatiei cu partenerul extern cu care inregistreaza cel mai ridicat excedent de balanta comerciala, se arata…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- La 7 ani de la startul lucrarilor si 3,22 miliarde de lei, magistrala 5 de metrou Drumul Taberei este departe de a fi data in folosinta bucurestenilor. Un document obtinut de Profit.ro arata ca in 4 din cele 10 statii lucrarile de amenajare abia au inceput sau nu au inceput deloc.…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Deficitul comercial al Romaniei a creascut si in 2017. Astfel, exporturile s-au majorat cu 9,1% fata de anul anterior si au ajuns la 62,64 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu sapte procente, cifrandu-se la 67,34 miliarde euro. Anul trecut deficitul comercial a fost de 12,96…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Un robot pe nume Sawyer prepara si serveste cafea clientilor intr-o cafenea din Tokyo, Japonia, deschisa saptamana trecuta in districtul Shibuya. Robotul are un singur brat si un ecran in care ii sunt infatisati ochii, noteaza Daily Mail. Aparatul isi intampina clientii si ii intreaba…

- Partia Cucos (Bistrita), in care autoritatile au investit 7 milioane de euro, a fost inaugurata luni cu mare fast, dar inchisa peste trei zile din cauza problemelor aparute. Folosita sau nu, partia costa orasul 10.000 de euro lunar. Autoritatile, care s-au indatorat pe 20 de ani, n-au tinut…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Procurorii bulgari au anuntat luni ca ii vor investiga pe detinatorii de case si masini de lux, pentru a demonstra Uniunii Europene ca autoritatile de la Sofia vor sa combata coruptia, transmite Reuters. Procurorul sef, Sotir Tsatsarov, a ordonat o investigatie la nivel national asupra modului…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- Exporturile de grau ale Rusiei continua sa se extinda la nivel global, in conditiile in care cel mai mare exportator mondial de grau isi devanseaza competitorii, informeaza Bloomberg. Ultimul exemplu in acest sens este Sudanul, unde in acest sezon exporturile de grau ale Rusiei au crescut…

- Camera Reprezentantilor si Senatul din Statele Unite au votat, luni, in favoarea reluarii activitatii guvernamentale, prin aprobarea unui proiect de lege privind finantarea Guvernului pana la 8 februarie. Camera Reprezentantilor a aprobat proiectul de lege cu 266 de voturi pentru si 150 impotriva.…

- Pata de petrol formata in apele Marii Chinei in urma scufundarii unui vas care naviga sub pavilion iranian s-a extins atat de mult incat ocupa acum o suprafata similara cu a Parisului, potrivit unor specialisti chinezi. Autorittatile din China informeaza ca suprafata petei de petrol a ajuns…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Administratia orasului New York va cheltui nu mai putin de 50 de milioane de dolari pentru instalarea de opritoare, care sa impiedice teroristii sa intre cu masinile in spatii pietonale. "Administram unele dintre cele mai aglomerate strazi din lume. Sigur, pietonii trebuie sa aiba spatiu,…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Salariul de…