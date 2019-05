China construieşte al treilea şi cel mai mare portavion, potrivit unor imagini prin satelit In imagini, care dateaza din aprilie, oferite Reuters de Centrul de Studii Strategice si Internationale (CSIS) din Washington, se observa o activitate intensa in ultimele sase luni pe o nava de dimensiuni mari pe un santier naval din afara orasului Shanghai. China nu a confirmat oficial constructia unui al treilea portavion, in ciuda unor indicii in media oficiale, iar durata si amploarea proiectului raman secrete de stat. Pentagonul a informat saptamana trecuta ca lucrarile au inceput deja, dar nicio imagine nu aparuse inca. Oficialitati din domeniul apararii din Asia si din Occident… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

