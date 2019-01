Stiri pe aceeasi tema

- Disputa comerciala dintre China si Statele Unite afecteaza deja increderea in afaceri si investitiile in Asia, a declarat un oficial al Fondului Monetar International, avertizand ca fondul ar putea reduce, din nou, prognozele de crestere globala, in ianuarie.

- Le Yucheng, ministrul adjunct de Externe al Chinei, l-a convocat duminica pe ambasadorul SUA la Beijing in semn de protest fata de arestarea lui Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, informeaza agentia de stiri Bloomberg.

- Mai multe riscuri se vor cristaliza in 2019 și vor avea ca efect o incetinire a creșterii globale de aproximativ 3,0-3,5%, in scadere de la aproximativ 3,7%, in 2018. Creștere anuala a zonei euro nu va depași 1,5%, in 2019, anticipeaza cel mai recent raport al Agenției de rating germane, Scope. Depinzand…

- Temperatura optima pentru organism este cea de 22,8 grade Celsius, iar valorile situate peste sau sub aceasta sunt asociate cu o crestere a riscului de deces si de aparitie a unor afectiuni, conform unui studiu efectuat in China, citat sambata de Xinhua. Insa, efectele temperaturilor scazute sunt…

- Printre tarile cele mai vulnerabile la inrautatirea conditiilor economice internationale se afla Grecia, din cauza datoriei publice ridicate, a cheltuielilor sociale mari si a incetinirii incasarilor bugetare, lucruri care limiteaza flexibilitatea politicilor guvernului si reprezinta riscuri de creditare,…

- Somati sa-si revizuiasca politica de vanzare de arme Arabiei Saudite dupa uciderea lui Jamal Khashoggi, liderii occidentali se codesc sa puna cruce manei financiare pe care o reprezinta regatul, potrivit Rador care citeaza France 24 .

- Principalii indici bursieri americani sunt pe un trend ascendent vineri dupa doua zile de tumult, pe masura ce raporturile comerciale cu China par sa se fi detensionat, cel putin pe moment, guvernele celor doua tari planuind o intalnire in noimebrie, in timp ce Departamentul de Stat al SUA a dezmintit…

- FMI estimeaza o incetinire a cresterii in 2019 la 2,5% pentru Statele Unite si +6,2% pentru China. Si mai mult, de vreme ce noile previziuni nu includ celelalte amenintari ale lui Donald Trump, printre care noi taxe pe alte marfuri chinezesti in valoare de 267 de miliarde de dolari. Asta ar echivala…