China confirma ca l-a retinut pe seful Interpol Autoritatile chineze au confirmat ca l-au retinut pe seful Interpol, Meng Hongwei, pe care sustin ca il ancheteaza pentru incalcari ale legii.



Hongwei, presedintele Interpol, detine in China functia de ministru adjunct de Interne, cu rang de viceministru, potrivit South China Morning Post, insa in luna aprilie si-a pierdut locul in comitetul de partid pentru Securitate publica.



Acesta a fost dat disparut de catre sotia sa saptamana trecuta, dupa ce a plecat in China si nu a mai dat niciun semn de viata de pe 25 septembrie.



Presa din China a scris ca Meng Hongwei ar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au lansat o ancheta dupa ce sotia directorului Interpol, Meng Hongwei, a raportat disparitia acestuia, au indicat vineri surse din politie. Sotia lui Meng, care traieste la Lyon - unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a…

- Primaria din Drobeta-Turnu Severin nu are bani pentru a asigura plata incalzirii, astfel ca intreg orasul ar putea ramane fara caldura in sezonul rece. Autoritatile au acum nevoie de ajutor de la Guvern pentru a face plata, insa pana acum nu au primit niciun raspuns in acest sens. 33.000 de…

- Liderul separatistilor din regiunea Donetsk din estul Ucrainei, Alexander Zakharchenko, a fost ucis vineri intr-o explozie petrecuta intr-o cafenea din capitala regiunii Donetsk, conform unei surse din administratia separatista, citata de Reuters si BBC. Alexander Zakharchenko, in varsta de…

- Un raport de audit solicitat de Guvernul de la Paris a relevat ca aproximativ 840 de poduri din Franta sunt intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca, informeaza The Associated Press, citand presa franceza. In contextul tragediei provocate de prabusirea unui segment suspendat…

- Statele Unite au decis penalizarea unor firme ruse si chineze, care ar fi interactionat cu nave nord-coreene si ar fi exportat alcool si tutun in Coreea de Nord, incalcand astfel regimul sanctiunilor impotriva Phenianului. Trezoreria SUA a comunicat miercuri ca sanctiunile vizeaza firma chineza…

- Ministrul Bogdan Trif crede ca mai multi oameni isi vor petrece vacantele in Romania daca presa ar inceta sa mai prezinte cazuri de societati care le incalca turistilor drepturile. In timpul conferintei in care si-a prezentat bilantul activitatii pe ultimele 6 luni, ministrul Turismului, Bogdan…

- Actiunile principalilor producatori de gaz din Romania - Romgaz si OMV Petrom - au scazut cu peste 3% joi. Tendinta s-a inregistrat dupa ce Ministerul de Finante a anuntat ca va plafona pretul de vanzare a gazului romanesc, pentru a le permite si celorlalti 5 producatori de pe piata sa se…