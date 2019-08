Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a prezentat vineri propriul sistem de operare, in conditiile in care se confrunta cu amenintarea pierderii accesului la sistemele Android, cu care sunt echipate tabletele si smartphone-urile grupului chinez de telecomunicatii, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China,…

- Presedintele american Donald Trump a respins marti ingrijorarile legate de razboiul comercial de lunga durata cu China, in timp ce Beijingul a avertizat ca decizia Washingtonului de a-l eticheta drept manipulator de moneda ar provoca haos pe pietele financiare, transmite Reuters.

- Cifra anuntata luni de Biroul national de statistica este in linie cu estimarile analistilor care sustin ca autoritatile de la Beijing trebuie sa faca mai mult pentru a stimula consumul si investitiile precum si pentru a restabili increderea companiilor. Aceasta este cel mai mic avans al PIB…

- Notificarea acestei vanzari, care include printre altele 108 tancuri de lupta M1A2 Abrams si 250 de lansatoare de racheta sol-aer cu raza scurta de actiune Stinger, a fost adresata Congresului american. Aceste dispune de un termen de 30 de zile pentru a ridica obiectii, o ipoteza care pare putin…

- Consilierul de la Casa Alba pe probleme comerciale Peter Navarro a declarat ca negocierile între Statele Unite și China se îndreapta în direcția potrivita, însa va fi nevoie de timp pentru a ajunge la o înțelegere, scrie Mediafax, citând Reuters. "Ne…

- China a fost de acord sa faca noi achizitii de produse agricole din SUA si sa se intoarca la masa de negocieri. Nu a fost stabilit niciun termen pentru a ajunge la un acord, iar cele doua mari economii ale lumii raman in contradictie asupra unor parti semnificative ale unui acord. Ultima…

- "Am fi devenit cei mai mari in trimestrul patru, dar acum simtim ca procesul ar putea dura mai mult", a declarat oficialul grupului chinez, fara a da amanunte suplimentare.Conform datelor IDC, Huawei are o cota de piata de aproape 30% pe plan global si a livrat anul trecut 208 de milioane…

- ''Franta taxeaza mult vinul si noi taxam putin vinul frantuzesc'', a spus Trump la postul CNBC. ''Aceasta tara (SUA) permite vinului frantuzesc - care este foarte bun - (...) sa intre gratis'', a adaugat liderul de la Casa Alba. ''Nu este corect, vom face ceva pentru (a reechilibra) asta'', a insistat…