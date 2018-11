China: Cod galben de poluare la Beijing Biroul de raspuns de urgenta pentru poluarea aerului din Beijing a emis marti cod galben pentru ceata si fum, reamintind locuitorilor sa ia masuri de precautie in aceasta situatie, relateaza Xinhua.



Poluarea aerului va persista pana joi. Pentru partea centrala a regiunii Beijing-Tianjin-Hebei se prognozeaza poluare atmosferica moderata pana la severa in aceasta perioada, a declarat o sursa din cadrul Biroului Municipal de Ecologie si Mediu din Beijing.



Codul galben este emis atunci cand indicele calitatii aerului depaseste 200 sau densitatea medie de particule PM2,5 ramane…

Sursa articol: agerpres.ro

