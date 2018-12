China. Cod albastru de viscol Centrul national de meteorologic a emis o alerta cod albastru pe fondul apropierii unor furtuni puternice de zapada de provinciile Zhejiang, Jiangxi, Anhui si Hunan din estul si sudul tarii. Temperaturile foarte scazute si ninsorile abundente au provocat suspendarea circulatiei pe liniile de mare viteza care leaga provincia sudica Hunan de centrele de productie din Guangzhou si Shenzhen. Serviciile de transport cu autobuzul din Changsha, capitala provinciei Hunan, au fost suspendate din cauza unei furtuni de zapada. Ce inseamna cod albastru Ce inseamna cod In provincia invecinata Hubei, angajatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

