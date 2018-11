China - Circa 10.000 de persoane din provincia Sichuan, evacuate în urma unei alunecări de teren Circa 10.000 de persoane din provincia Sichuan din sud-vestul Chinei au fost evacuate in urma unei alunecari de teren care a cauzat blocarea raului Jinsha si a determinat cresterea nivelului apei cu peste 33 de metri, relateaza marti Xinhua. Biroul de informare al prefecturii autonome tibetane Garze din Sichuan a anuntat marti ca 9.964 de persoane, printre care rezidenti si muncitori care lucreaza in apropierea raului, au fost evacuate incepand cu ora locala 15:00. O importanta alunecare de teren a afectat sambata regiunea situata la granita dintre Sichuan si Tibet si a blocat curgerea apei raului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

