Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor, in timp ce bombe cu petrol au explodat sambata seara in cartierul Wan Chai, din centrul orasului, informeaza duminica Reuters.

- O explozie s-a produs sâmbata dimineata în apropierea unei sectii de politie din centrul capitalei daneze Copenhaga, a anunțat poliția, relateaza Reuters. Aceasta este a doua explozie din capitala daneza în patru zile. Nimeni nu a fost ranit în explozie, care s-a produs lânga…

- Este pentru prima data cand angajatii din sectorul de stat sustin o demonstratie in Hong Kong. Ei s-au alaturat pasnic protestatarilor din centrul districtului financiar al metropolei; multi purtau masti negre, pentru a nu fi recunoscuti. La manifestatii au participat si cateva sute de angajati din…

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters. Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long, in apropiere de granita cu partea…

- Marea Britanie a interzis marti exporturile in Hong Kong de echipamente pentru controlul multimilor de oameni, cum ar fi gazele lacrimogene, si a cerut declansarea unor investigatii dupa ciocnirile dintre politie si manifestantii care s-au opus unui proiect de lege care ar permite ca oamenii sa fe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin la summit-ul G20 din 28-29 iunie, din Japonia, informeaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu, episod HALUCINANT in traficul din București: SPP și Poliția au creat HAOS Intr-un…

- Rusia si China s-au opus marti unei initiative americane vizand sa blocheze livrarile de petrol rafinat catre Coreea de Nord, acuzata de Washington ca si-a depasit cotele autorizate pentru anul 2019, au facut cunoscut surse diplomatice, relateaza AFP. Rusia si China au considerat ca este…

- Razboiul comercial cu Statele Unite va face China mai puternica și nu va aduce niciodata țara în genunchi, scrie ziarul People's Daily, deținut de Partidul Comunist din China, într-un comentariu afișat pe prima pagina a publicației, potrivit Reuters. Beijing înca nu a anunțat…