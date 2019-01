Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al Pentagonului, Patrick Shanahan, care i-a succedat marti lui Jim Mattis, a plasat China in fruntea prioritatilor sale, a indicat miercuri un responsabil al Ministerului american al Apararii, potrivit AFP.

- Noul sef al Pentagonului, Patrick Shanahan, care i-a succedat marti lui Jim Mattis, a plasat China in fruntea prioritatilor sale, a indicat miercuri un responsabil al Ministerului american al Apararii, potrivit France Presse. In cadrul unei reuniuni in cursul diminetii cu principalii responsabili ai…

- Noul sef al Pentagonului, Patrick Shanahan, care i-a succedat marti lui Jim Mattis, a plasat China in fruntea prioritatilor sale, a indicat miercuri un responsabil al Ministerului american al Apararii, potrivit Fr...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica preluarea provizorie de la 1 ianuarie a postului de secretar al apararii, eliberat dupa demisia lui Jim Mattis, de catre actualul secretar adjunct al acestei institutii, Patrick Shanahan, transmite agentia EFE, citata de Agerpres. ...

- Jim Mattis si-a dat joi demisia de la conducerea Pentagonului, anuntandu-se atunci ca el va ramane interimar in acest post pana la finele lunii februarie, dar intre timp presedintele Trump a decis sa grabeasca inlocuirea lui.Patrick Shanahan este subsecretar al apararii din iulie 2017 si…

- Jim Mattis si-a dat joi demisia de la conducerea Pentagonului, anuntandu-se atunci ca el va ramane interimar in acest post pana la finele lunii februarie, dar intre timp presedintele Trump a decis sa grabeasca inlocuirea lui. Patrick Shanahan este subsecretar al apararii din iulie 2017 si anterior…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica preluarea provizorie de la 1 ianuarie a postului de secretar al apararii, eliberat dupa demisia lui Jim Mattis, de catre actualul secretar adjunct al acestei institutii, Patrick Shanahan, transmite agentia EFE. Jim Mattis si-a dat joi…

- Scrisoarea prin care secretarul american al apararii, Jim Mattis, și-a anunțat demisia este produsul acumularii de frustrari in doi ani de colaborare cu un președinte impulsiv, Donald Trump. Mattis a radiografiat pericolele strategice cu care se confrunta SUA și care vor trebui rezolvate de urmatorul…