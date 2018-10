Stiri pe aceeasi tema

- Primele proiecte ale afacerilor mici si mijlocii in Bulgaria, care au primit sprijin financiar din partea Chinei, vor fi demarate chiar de anul viitor, a declarat pentru presa ministrul presedintiei bulgare a Consiliului UE, Liliana Pavlova, potrivit CHASA24 , citata de Rador.

- Un oficial chinez a declarat marti ca Beijingul vrea sa isi extinda cooperarea cu tarile din Europa Centrala si de Est, unde finanteaza deja lucrari de infrastructura si alte proiecte, in cadrul unei strategiei mai ample destinate cresterii influentei sale globale, informeaza AP. Un summit al miniştrilor…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Fructificarea dialogului politic bilateral moldo-chinez poate antrena noi valențe reciproc avantajoase și sectorial diversificate in contextul in care Republica Moldova ar putea fi inclusa in programul 16+1 al Chinei destinat statelor din Europa Centrala și de Est, a declarat Ministrul

- Febra porcina și-a gasit calea catre China, caminul a jumatate din populația de porci a lumii. Fermierii din Estonia iși calculeaza inca pierderile. Lucrul crucial care ne face foarte conștienți de amenințarea reprezentata de ASF este acela ca China inseamna jumatate dintre porcii lumii. Este extrem…

- Statele Unite au lovit joi cu noi taxe vamale produse chinezesti in valoare de 16 miliarde de dolari, declansand represalii imediate din partea Beijingului, chiar daca negocierile s-au reluat pentru a opri razboiul comercial dintre cele doua puteri. Noua transa de taxe vamale impusa de Washington ridica…

- Politicienii de la Beijing sustin proiecte de miliarde de dolari in toata tara care pun bazele unor parcuri industriale in care sa incubeze viitorii campioni globali in materie de Inteligenta Artificiala si tot ce inseamna tehnologie. Nanjing este un astfel de loc care ar putea deveni Silicon Valley-ul…

- Regimul de la Beijing depune eforturi mari pentru a ajunge in topul marilor furnizori mondiali de armament. Pe langa caștigurile fi nanciare, orice succes in acest sens duce automat la creșterea infl uenței Chinei: clienții sai, mai ales cei asiatici, devin automat dependenți din punct de vedere strategic.