China: Cel puţin cinci morţi, în urma prăbuşirii unei clădiri la Shanghai La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz. Dintre acestia, cinci au murit in pofida ajutorului acordat, iar restul de 14 sunt intr-o situatie stabila", a precizat Biroul de gestionare a situatiilor de urgenta din Shanghai pe reteaua sociala Weibo. Accidentul s-a produs in cursul diminetii, in centrul capitalei economice chineze, cand acoperisul unei cladiri cu un etaj, aflata in renovare, s-a prabusit, cauzele fiind deocamdata necunoscute. Potrivit echipelor de salvare, "20 de persoane" au fost prinse in dezastru. Unele media chineze au mentionat initial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

