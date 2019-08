China - Cel puţin 13 morţi şi 16 persoane dispărute în urma taifunului Lekima Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 sunt date disparute in urma ravagiilor produse de taifunul Lekima care a lovit teritoriul Chinei, potrivit televiziunii publice citata sambata de EFE.



Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia Zhejiang, unde taifunul a atins uscatul in cursul diminetii.



Victimelor din China li se adauga si un barbat in varsta de 64 de ani din Taiwan, care a cazut dintr-un copac in timp ce taia cracile ca masura de precautie inainte de venirea taifunului.



