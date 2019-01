Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fondatorului Huawei si actualul CFO al companiei, Meng Wanzhou, care a fost arestata saptamana trecuta pentru suspiciune de frauda fata de bancile din SUA in timp ce intretinea relatii economice cu Iranul, a fost eliberata pe cautiune in schimbul sumei de 10 milioane de dolari canadieni (aproximativ…

- Meng Wanzhou, in varsta de 46 de ani, a fost arestata la 1 decembrie, in Canada, in timp ce se afla in tranzit intre doua zboruri, pe aeroportul din Vancouver.Ea este fiica fondatorului Huawei, o societate pe care agentii de informatii americane o prezinta ca avand legaturi cu Guvernul…

- Presedintele Statelor Unite ar putea face agest gest pentru a apara negocierile comerciale cu China, relateaza AFP. Arestarea lui Meng Wanzhou, director financiar al gigantului din domeniul telecomunicatiilor Huawei, a provocat furia Beijingului, in contextul in care un armistitiu in razboiul comercial…

- Meng Wanzhou, CFO al Huawei si fiica fondatorului companiei si CEO-ului, Ren Zhenfei, ar putea risca pana la 30 de ani in inchisoare pentru frauda, conform ultimelor informatii prezentate in cadrul unei audieri in cadrul Tribunalului din Vancouver. Aceasta este acuzata ca ar fi fost implicata in conducerea…

- China a cerut Canadei sa o elibereze imediat pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, avertizand ca in caz contrar vor exista consecinte severe pentru Ottawa. Avertismentul i-a fost comunicat ambasadorului canadian la Beijing, care a fost convocat sambata la MAE chinez, scrie Mediafax. Meng…

- China a cerut Canadei sa o elibereze pe imediat pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, avertizând ca în caz contrar vor exista consecințe severe pentru Ottawa, avertismentul fiind comunicat ambasadorului canadian la Beijing, care a fost convocat sâmbata la MAE chinez.…

- Ministerul de Externe de la Beijing a cerut joi eliberarea imediata a directorului financiar al companiei Huawei Technologies, Meng Wanzhou, arestata in Canada la solicitarea autoritatilor americane, transmite dpa preluata de Agerpres. Ministerul de Externe a cerut de asemenea Statelor Unite…

- Autoritatile canadiene au arestat-o in Vancouver pe Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei Huawei, aceasta urmand sa fie extradata in Statele Unite, au transmis reprezentantii Departamentului de Justitie din Canada, relateaza CNN.