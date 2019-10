Cei peste 850 de milioane de utilizatori de internet din China nu pot accesa 23% dintre cele 215 site-uri ale organizatiilor media internationale care au jurnalisti in tara. Dintre cele care publica in limba engleza, cea mai vorbita limba straina in China, 31% sunt blocate.



Analiza a fost facuta de Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC) si GreatFire.org, grup nonprofit care monitorizeaza statusul site-urilor cenzurate in China.



„Multe dintre cele mai importante surse de stiri globale si nationale nu sunt accesibile in China”, a transmis FCCC.



Intre cele blocate…