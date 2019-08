China - Bilanţul victimelor taifunului Lekima a urcat la 28 de morţi Bilantul victimelor taifunului Lekima, care a lovit estul Chinei, a ajuns duminica la 28 de morti si 20 de disparuti, conform presei chineze, dupa ce ploile torentiale au dus la evacuarea a peste 1 milion de persoane si au declansat o alunecare de teren, transmite Reuters. Taifunul Lekima a ajuns deasupra uscatului sambata, in provincia estica Zhejiang, aducand intensificari ale vantului de 187 km/h, provocand haos in traficul aerian si feroviar, cu mii de zboruri anulate si inchiderea completa a unor segmente de cale ferata. Furtuna a afectat peste 173.000 de hectare de culturi agricole si 34.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

