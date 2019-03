China - Bilanţul unei alunecări de teren produse în nordul ţării a crescut la 10 morţi Zece persoane si-au pierdut viata si zece sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a condus la prabusirea mai multor cladiri in provincia Shanxi, din nordul Chinei, au informat duminica autoritatile locale, citate de Xinhua.



Pana duminica dimineata, la ora locala 10, 16 persoane fusesera scoase de sub daramaturi si transportate la spital, insa trei dintre acestea nu au putut fi salvate. Alte sapte persoane au fost gasite decedate la locul tragediei.



Pana in prezent, trei dintre cei 13 raniti au parasit spitalul, iar 10 persoane sunt in continuare date disparute.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat si alte 17 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren care s-a produs vineri seara in China si a condus la prabusirea a doua cladiri rezidentiale, conform relatarilor media locale, citate de DPA, potrivit Agerpres. Alunecarea de teren a afectat cladirile si…

- Doua persoane au decedat si alte 17 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren care s-a produs vineri seara in China si a condus la prabusirea a doua cladiri rezidentiale, conform relatarilor media locale, citate de DPA. Alunecarea de teren a afectat cladirile si o baie publica…

- Doua persoane au decedat si alte 17 sunt date disparute in urma unei alunecari de teren care s-a produs vineri seara in China si a condus la prabusirea a doua cladiri rezidentiale, conform relatarilor media locale, citate de DPA. Alunecarea de teren a afectat cladirile si o baie publica…

- Numarul victimelor produse ca urmare a ruperii barajului de decantare din Brumadinho, in statul Minas Gerais din sud-estic al Braziliei, a crescut la la 150, transmite Xinhua, citand informatii furnizate de agentia nationala pentru apararea civila, potrivit Agerpres. In urma catastrofei produse…

- Numarul victimelor produse ca urmare a ruperii barajului de decantare din Brumadinho, in statul Minas Gerais din sud-estic al Braziliei, a crescut la la 150, transmite Xinhua, citand informatii furnizate de agentia nationala pentru apararea civila. In urma catastrofei produse pe 25 ianuarie…

- O alerta a fost lansata duminica la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, cu privire la riscul unei ruperi iminente a unui al doilea baraj minier, in urma catastrofei care s-a soldat cu cel putin 37 de morti si aproximativ 300 de persoane date disparute vineri, relateaza AFP, relateaza News.ro.Ultimul…

- Tragedia a avut loc, sambata, la ora locala 16.30, la o mina de carbune din Shenmu, exploatata de Baiji Mining Co Ltd. In momentul surparii tavanului, in subteran se aflu 87 de persoane. 66 de mineri au fost salvati, insa 21 au ramas blocati in subleran. Dupa o cautare initiala, s-au confirmat…

- Douazeci si sase de persoane au decedat in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor declansate de o depresiune tropicala care a provocat ploi torentiale in estul Filipine, au anuntat duminica reprezentanti ai politiei si serviciilor de urgenta, citati de DPA. Peste 22.000 de persoane…