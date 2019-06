China - Bilanţul în urma cutremurului din provincia Sichuan a ajuns la 13 morţi şi aproape 200 de răniţi Treisprezece persoane au decedat, iar alte 199 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, a anuntat marti Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua.



20 de persoane ramase blocate sub daramaturi au fost salvate pana marti la ora locala 16:00, iar alte 731 au fost evacuate, conform ministerului.



In regiunile afectate de cutremur sunt in desfasurare operatiuni de salvare si de evaluare a sigurantei populatiei.



80 de persoane au fost desfasurate de Administratia pentru cutremure… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au decedat, iar alte 199 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, a anuntat marti Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua.

- Cutremur puternic in sudul Chinei. Cel putin 12 oameni au murit si 122 au fost raniti. Seismul de magnitudine 6 a avut loc noaptea, in provincia chineza Sichuan, la o adancime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure.

- Un cutremur puternic cu magnitudinea 6 a lovit luni provincia Sichuan (sud-vest), facand cel putin sase morti si 75 de raniti, au anuntat responsabili si presa de stat, transmite AFP. Numeroase echipe de salvare s-au indreptat spre zonele afectate din apropierea epicentrului, situat in vecinatatea orasului…

- Inundatiile cauzate de ploile torentiale s-au soldat cu cel putin 19 morti in sudul Chinei, a informat presa de stat miercuri, citata de AFP, conform Agerpres.Precipitatiile care s-au abatut de o saptamana asupra regiunii Guangxi, la granita cu Vietnamul, au dus la moartea a 12 persoane si…

- Circa 700 de pompieri au fost trimisi duminica pentru a stinge un incendiu semnalat cu o zi inainte, la o altitudine de circa 4.000 de metri, in districtul Muli, din provincia Sichuan, a informat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta.Salvatorii au gasit corpurile a 30…

- Cel putin 30 de pompieri si-au pierdut viata in China intr-un incendiu de vegetatie care a devastat o zona montana inalta din sud-vestul tarii, potrivit unui nou bilant, relateaza AFP. Bilantul precedent oferit de autoritatile chineze anunta 26 de morti in randul pompierilor. Circa 700 de pompieri au…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua preluata de…

- Bilantul in urma viiturilor si alunecarilor de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia Papua din estul Indoneziei a depasit miercuri 107 morti, alte 93 de persoane disparute fiind cautate in zonele rezidentiale ingropate sub noroi, pietris si lemne, informeaza Xinhua. Potrivit unui…