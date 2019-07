Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren care a avut loc marti seara in provincia Guizhou din sud-vestul Chinei, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Xinhua potrivit Agerpres. Alunecarea de teren s-a produs intr-un sat din regiunea Liupanshui, ingropand 21 de…

- Doi oameni au murit si 12 sunt dati disparuti in urma unei explozii foarte puternice care s-a produs vineri intr-o uzina de gazificare din centrul Chinei, au anuntat media oficiale, citate de AFP si...

- Treisprezece persoane au decedat, iar alte 199 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, a anuntat marti Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua. 20 de persoane ramase blocate sub daramaturi…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte cateva mii au ramas izolate dupa ploi torentiale record in sudul Chinei, au informat oficialii, conform news.ro.Sute de case si mii de hectare de recolte au fost distruse de ploi, care vor mai dura cateva zile, conform prognozelor. Peste doua…

- Mii de persoane au ramas izolate, sapte persoane au murit, iar una este data disparuta in urma ploilor torentiale care au distrus drumuri si au provocat prabusirea mai multor locuinte din centrul si sudul Chinei, relateaza marti agentiile Reuters si Xinhua. Trei districte din orasul Heyuan,…