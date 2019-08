Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor taifunului Lekima, care a lovit estul Chinei, a ajuns duminica la 28 de morti si 20 de disparuti, conform presei chineze, dupa ce ploile torentiale au dus la evacuarea a peste 1 milion de persoane si au declansat o alunecare de teren, transmite Reuters. Taifunul Lekima a ajuns deasupra…

- Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia Zhejiang, unde taifunul a atins uscatul in cursul diminetii. Victimelor din China li se adauga si un barbat in varsta de 64 de ani din Taiwan, care a cazut dintr-un copac in timp ce taia cracile ca…

- Autoritațile chineze au emis o alerta de cod roșu, in așteptarea taifunului Lekima, care se apropie de coasta estica. Lekima face acum ravagii in Taiwan, curenții de aer inregistrand viteze chiar și de 190 de kilometri pe ora. Taifunul este așteptat sa ajunga sambata in provincia chineza Zhejiang, informeaza…

- Numarul deceselor in urma unei alunecari de teren care a ingropat la inceputul saptamanii un sat din sud-vestul Chinei a crescut duminica la 29, alte 22 de persoane fiind date in continuare disparute, a informat duminica agentia nationala de stiri Xinhua, citata de AFP. Potrivit Xinhua,…