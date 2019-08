Stiri pe aceeasi tema

- China a concentrat forte de ordine la cativa kilometri de frontiera Regiunii Administrative Speciale Hong Kong, in timp ce presedintele american Donald Trump a invitat Beijingul sa actioneze "cu umanitate" fata de manifestatiile din fosta colonie britanica, informeaza AFP. "Beijingul nu va ramane cu…

- China își va folosi puterea pentru a înabuși protestele din Hong Kong daca situația se va deteriora și mai mult, a declarat joi ambasadorul chinez la Londra, potrivit Reuters. ”Daca situația din Hong Kong se va deteriora și mai mult … guvernul central nu va sta cu mâinile…

- 'Stim care au fost aceste 'alte metode' in istoria Chinei', a adaugat el, mentionand in special represiunea din piata Tienanmen din Beijing, in iunie 1989. 'Ar fi o catastrofa pentru China si bineinteles pentru Hong Kong', a apreciat fostul guvernator. Hong Kongul trece prin cea mai grava criza din…

- Trei dintre liderii uriașei mișcari pro-democrație din Hong Kong au susținut, marți o conferința de presa. Aceasta este prima apariție publica a unor persoane care se prezinta ca fiind reprezentanți ai milioanelor de oameni care manifesteaza de peste doua luni pe strazile megalopolisului. Cei trei,…

- Este pentru prima data cand angajatii din sectorul de stat sustin o demonstratie in Hong Kong. Ei s-au alaturat pasnic protestatarilor din centrul districtului financiar al metropolei; multi purtau masti negre, pentru a nu fi recunoscuti. La manifestatii au participat si cateva sute de angajati din…

- Beijingul nu este interesat de un razboi diplomatic cu Londra, insa respinge „mentalitatea de pe vremea Razboiului Rece“ afisata de unii politicieni britanici cu privire la Hong Kong, a informat ambasadorul Chinei in Marea Britanie, Liu Xiaoming, conform Reuters.

