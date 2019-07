Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul chinez in Marea Britanie a fost convocat miercuri la Ministerul britanic al Afacerilor Externe pentru afirmatiile sale dintr-un interviu privind situatia din Hong Kong, informeaza surse din cadrul ministerului citate de AFP. Liu Xiaoming este asteptat in cursul zilei la minister, a precizat…

- Ambasadorul chinez la Londra, Liu Xiaoming, si-a exprimat miercuri regretul privind pozitia guvernului britanic fata de situatia din Hong Kong si a cerut Marii Britanii sa evite orice noua 'ingerinta', avertizand in privinta unei posibile degradari a relatiilor intre China si Regatul Unit, relateaza…

- Guvernul Marii Britanii a avertizat, marti, China ca vor exista "consecinte grave" in cazul in care nu respecta acordul din anul 1984, prin care provincia Hong Kong beneficiaza de autonomie sporita.Citește și: Președintele Tribunalului Timiș, scrisoare care provoaca CUTREMUR in magistratura…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca protestatarii care au patruns cu forța și ocupat cladirea Legislativului din Hong Kong vor democrație pentru regiunea autonoma din China, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. "Ei bine, vor democrație și cred ca majoritatea oamenilor…

- China a avertizat luni ca nu va permite discutii despre manifestatiile din Hong Kong in timpul summitului G20 care isi va incepe lucrarile vineri, in Japonia, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Fosta colonie britanica este, de la inceputul lunii, scena unor manifestatii uriase impotriva unui…

- Protest in Honk Kong (foto: The Independent) De mai bine de doua saptamani, pe cele mai scumpe artere din lume, doua milioane de oameni din Hong Kong demonstreaza impotriva unui proiect de lege impus parlamentului local de guvernul controlat de RP Chineza, in fruntea caruia se afla Carrie Lam Cheng…

- China a denuntat joi ceea ce a numit ''o ingerinta'' a Uniunii Europene in problemele din Hong Kong, dupa ce Bruxellesul a criticat proiectul de lege care ar permite extradarea suspectilor din fosta colonie britanica spre China continentala, informeaza AFP.

