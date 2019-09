Stiri pe aceeasi tema

- China are nevoie de conducerea puternica, unificata a Partidului Comunist, sau se va 'prabusi', subliniaza un document de politica emis vineri de guvernul de la Beijing, inaintea marcarii, la 1 octombrie, a 70 de ani de la crearea Republicii Populare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. China marcheaza…

- Agenti ai fortelor de ordine au intervenit, sambata, pentru a dispersa grupuri diferite de protestatari care se confruntau, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Violente au izbucnit intr-un mall situat in zona Kowloon Bay intre manifestanti pro-Beijing si protestatari.…

- Presa chineza de stat a anunțat luni dimineața ca Hong Kong este o parte a Chinei care nu poate fi separata de aceasta țara, iar orice forma de secesionism "va fi zdrobita", scrie Mediafax, citand Reuters.

- Liderul orașului Hong Kong a declarat marți ca spera ca protestul pașnic anti-guvern care a avut loc în weekend sa reprezinte începutul eforturilor de restaurare a calmului și ca discuțiile cu protestatarii care nu sunt violenți sa ofere "o cale de ieșire" pentru oraș, scrie Reuters.…

- Sute de protestatari din Hong Kong au blocat mai multe trenuri marti dimineata, la ora de varf, provocand haos pentru navetisti, aceasta fiind cea mai recenta campanie anti-guvern din fosta colonie britanica, informeaza Reuters.Ceea ce a inceput acum aproape trei luni ca un protest fata de…

- Ministrul Justitiei din Hong Kong, Teresa Cheng, va calatori miercuri la Beijing, a informat guvernul din Hong Kong, in contextul in care protestele continua fata de un proiect de lege sustinut de Cheng care prevede extradarea infractorilor in China, noteaza Reuters.Liderul din Hong Kong,…

- Ambasadorul chinez la Londra, Liu Xiaoming, si-a exprimat miercuri regretul privind pozitia guvernului britanic fata de situatia din Hong Kong si a cerut Marii Britanii sa evite orice noua 'ingerinta', avertizand in privinta unei posibile degradari a relatiilor intre China si Regatul Unit, relateaza…

- Turcia recunoaste faptul ca locuitorii provinciei chineze Xinjiang duc o viata fericita, a transmis marti presa oficiala chineza, citându-l pe presedintele turc Tayip Erdogan, despre o regiune unde autoritatile chineze deruleaza o controversata schema de de-radicalizare. China s-a confruntat cu…