China ar urma să anunțe cea mai redusă creștere economică din ultimii 28 de ani China este așteptata sa anunțe luni cea mai redusa rata de creștere economica din ultimii 28 de ani, pentru 2018, pe fondul diminuarii cererii interne și a conflictului comercial cu SUA, punând presiune asupra Beijingului pentru adoptarea mai multor masuri de stimulare a economiei, scrie Mediafax, citând Reuters.

China, care a generat aproape o treime din creșterea la nivel mondial în ultimul deceniu, genereaza îngrijorari legate de influența asupra economiei globale și a modului în care afecteaza câștigurile marilor companii, de la Apple, la constructorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

