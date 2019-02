Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la de...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat, care a intrat in vigoare tot azi,

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- NATO nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete nucleare in Europa, a declarat, pentru Reuters, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anuntul Statelor Unite privind retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987 intre Washington…

- Rusia a avertizat vineri SUA impotriva retragerii 'extrem de iresponsabile' din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), in ajunul expirarii, la 2 februarie, a ultimatumului dat Moscovei de catre Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo…

- Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia" americanilor de a "se debarasa de obligatiile" internationale, relateaza AFP, dpa si…

- Uniunea Europeana se pregateste sa intre intr-o perioada de nesiguranta pentru securitatea sa, odata cu decizia Statelor Unite de a se retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat in 1987 cu Rusia, pe motivul incalcarilor acestuia de catre Moscova, relateaza vineri AFP,…