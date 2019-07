Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe chinez a anuntat ca autoritatile au retinut un al treilea canadian, pe fondul relatiilor tensionate intre cele doua tari de la arestarea de catre Canada a directoarei financiare a gigantului tehnologic chinez Huawei, informeaza luni DPA potrivit Agerpres Suspectul este…

- Autoritatile de la Beijing sustin ca au gasit un aditiv interzis in nutretul cu care ar fi fost hraniti porcii sacrificati pentru a fi exportati din Canada in China. O investigatie a aratat ca pana la 188 de certificate sanitar-veterinare atasate exporturilor de carne de porc spre China au…

- Meng Wanzhou a fost arestata in Canada la cererea justitiei americane, care o acuza de ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, dar si de faptul ca a furat, prin doua filiale, secrete industriale grupului american in domeniul telecomunicatiilor T-Mobile. Avocatii acesteia contesta acuzatiile.…

- Amenințarea din partea Iranului inca exista, insa acțiunile din partea Statelor Unite au ajutat la descurajarea sa, a declarat joi consilierul american pentru probleme de securitate, John Bolton, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit mediafax.In contextul tensiunilor cu Iranul, Statele…

- China a avertizat joi Statele Unite asupra interzicerii gigantului Huawei de pe piața americana, pe fondul unei inrautațiri accentuate a relațiilor comerciale dintre cele doua superputeri economice, informeaza AFP. In același timp, relațiile diplomatice ale Beijingului cu Ottawa s-au inrautațit, dupa…

- ”Canada condamna puternic arestarea lor arbitrara, asa cum am condamnat retinerea lor arbitrara la 10 decembrie”, a denuntat Ministerul canadian de Externe intr-un comunicat transmis cotidianului The Globe and Mail.Cei doi barbati sunt Michael Kovrig, un fost diplomat, si Michael Spavor,…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Canada cere sprijinul Statelor Unite pentru rezolvarea crizei cu China, care a inceput sa blocheze importurile de bunuri canadiene vitale pe fondul disputei legata de arestarea directorului financiar al grupului Huawei, Meng Wanzhou, transmite Reuters.