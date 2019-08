China anunță că este dispusă să rezolve conflictul comercial cu 'o atitudine calmă" China este dispusa sa rezolve cu calm disputa comerciala cu SUA și este împotriva unor creșteri viitoare a tensiunilor, a anunațat Gao Feng, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Comerț al Chinei, joi, scrie CNBC.

"Respingem cu fermitatea o escaladare a conflictului comercial și suntem dispuși sa negociem și sa colaboram pentru a rezolva aceasta problema, cu o atitudine calma", a spus Gao. El a menționat ca delegațiile chineze și cele americane au ținut legatura într-un mod eficient.

El nu a confirmat afirmația președintelui Trump de luni, conform careia echipa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

