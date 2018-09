Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a anulat negocierile cu Washingtonul care erau programate peste câteva zile pentru solutionarea disputelor comerciale, afirma surse citate de cotidianul The Wall Street Journal.

- China a anulat negocierile comerciale care ar fi trebuit sa aiba loc cu Statele Unite, iar vicepremierul Liu He nu va mai merge la Washington saptamana viitoare, potrivit unor surse apropiate situatiei, citate de Wall Street Journal, transmite Reuters.

- Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-un și președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in incheie, joi, un summit de trei zile in care au discutat despre apropierea dintre cel doua țari gemene, dar și despre denuclearizare. In ultima zi a intalnirii care are loc in Coreea de Nord, cei doi urmeaza sa efectueze…

- Administratia din China a anuntat, marti dupa-amiaza, taxe vamale suplimentare pentru importuri in valoare de 60 de miliarde de dolari din Statele Unite, ca reactie la tarifele anuntate de presedintele american, Donald Trump.Ministerul Finantelor de la Beijing a anuntat taxe vamale cuprinse…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au progresat in negocierile comerciale cu China, insa Washingtonul nu este dispus sa ajunga la o ințelegere impusa de Beijing, relateaza site-u agenției Reuters.

- Statele Unite si China au incheiat, joi, doua zile de negocieri asupra schimburilor comerciale si au discutat despre "cum sa atingi corectitudinea, echilibrul si reciprocitatea in relatia economica, inclusiv prin abordarea problemelor structurale din China", a anuntat Casa Alba, potrivit Reuters.

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.

